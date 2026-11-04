Fenerbahçe, Liverpool\'u 3-2 devirip lig aşamasındaki ilk galibiyetini aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-2 galip ayrılırken, lig aşamasında ilk galibiyetini elde etti. Kırmızılar, İstanbul'da Türk takımlarına karşı yine kazanamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Fenerbahçe, Liverpool'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, iki kez geriye düştüğü mücadeleden galip ayrılmayı başardı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Mason Greenwood, 73'te Archie Brown ve 79. dakikada Vedat Muriqi kaydetti. Kanarya, bu sonuçla puanını 5'e yükseltti.

18 yıl 7 ay sonra bir ilk

Sarı-lacivertliler, 18 yıl sonra mücadele ettiği Devler Ligi arenasında ilk kez de 'lig aşaması'nda yer alırken, ilk galibiyetini Liverpool karşısında aldı. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde son galibiyetini 2 Nisan 2008'de Chelsea'ye karşı elde etmişti. Kanarya, Devler Ligi'nin çeyrek final turu ilk maçında İngiliz ekibini 2-1'lik skorla mağlup ederken, rövanşta aldığı 2-0'lık yenilgi sonrası veda etmişti. Fenerbahçe, 2008-2009 sezonunda yeniden yer aldığı Şampiyonlar Ligi grup aşamasını ise galibiyet alamadan tamamladı.

Avrupa golcüsü Archie Brown

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmasında golüyle katkıda bulunan Archie Brown, Roma maçının ardından Liverpool karşısında da gol sevinci yaşadı. 24 yaşındaki sol bek, play-off turu ikinci maçında Lyon deplasmanında takımının ikinci golüne imza atmıştı. Bu sezon Süper Lig'de 8, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve lig aşamasında 4'er maçta görev alan Brown, attığı 3 golü de Şampiyonlar Ligi arenasında kaydetti.

Mücadelenin 73. dakikasında sağ kanattan yapılan ortada savunmanın kafasından sekerek arka direğe düşen topu filelere gönderen Archie Brown, skoru 2-2'ye getirdi.

Greenwood, 8. golünü kaydetti

Fenerbahçe'nin İngiliz oyuncusu Liverpool filelerini havalandırarak, bu sezonki 8. golüne ulaştı. Devler Ligi'nin eleme aşamasında 2 golü bulunan Greenwood, lig aşamasında da 2. golünü kaydetti. Liverpool karşılaşmasının 29. dakikasında ceza yayının gerisinde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Greenwood, beraberlik golüne imza attı. Mason Greenwood'un Trendyol Süper Lig'de ise 4 golü bulunuyor.

Greenwood, Liverpool maçında iyi bir performans ortaya koyarken, 89. dakikada yerini Oğuz Aydın'a bıraktı. Greenwood'un kenara geldiği esnada tüm tribünler alkışlarla destek verdi.

Yedek başlayan Vedat Muriqi galibiyeti getirdi

Kosovalı golcü Vedat Muriqi, mücadeleye yedek başlarken, 63. dakikada Lukaku'nun yerine dahil oldu ve 79'da takımının 3. golüne imza attı. Avrupa kupalarında ilk golünü Lyon filelerine bırakan Vedat, Liverpool maçındaki golüyle lig aşamasında ilk kez gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'de 7 golü bulunan Vedat Muriqi, bu sezon 9. golüne ulaştı.

Dirk Kuyt, eski takımına rakip oldu

Hollandalı teknik adam, futbolculuk kariyerinde efsaneleştiği Liverpool'a karşı rakip teknik adam olarak maça çıktı. Kuyt, teknik sorumlu olarak yer aldığı karşılaşmada galibiyet yaşadı.

2006-2012 yılları arasında Liverpool formasını terleten Kuyt, 285 maç oynarken, 71 gol 40 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'nin İngilizlere karşı 7. galibiyeti

İngiltere temsilcileri ile 25 kez kozlarını paylaşan Fenerbahçe, 7. galibiyetini Liverpool karşısında elde etti. Sarı-lacivertliler, ilk kez karşılaştığı Liverpool'u mağlup etmeyi başardı. Bugüne kadar Manchester United, Arsenal, Aston Villa, Manchester City, Chelsea, Nottingham Forest, Newcastle United ve Liverpool ile oynayan Fenerbahçe, bu süreçte 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Liverpool, İstanbul'da yine kaybetti

'Kırmızılar', Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla İstanbul'da oynadığı maçlarda galibiyet alamazken, bugün de bu durumu tekrarladı. Galatasaray'a karşı deplasmanda 4 maçı kazanamayan Liverpool, Beşiktaş'a karşı ise 2 mağlubiyet yaşadı. İngiliz ekibi, İstanbul'da Türk takımları ile oynadığı 7 maçta 6 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.