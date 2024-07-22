Fenerbahçe, Lugano ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, iki kez Devler Ligi şampiyonluğunu kazanan yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile Avrupa arenasında boy gösterecek.

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçındaki rakibi İsviçre temsilcisi Lugano ile olacak. Yarın TSİ 21.30'da Thun Stockhorn Arena'da oynanacak mücadele D-Smart ile D-Smart GO'dan yayınlanacak.

Kanarya, Mourinho önderliğinde Devler Ligi hasretini bitirmek istiyor. Şampiyonlar Ligi'ne en son 2008-2009 sezonunda katılan Fenerbahçe, Porto ve Inter ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan hocası Mourinho ile rakiplerini eleyerek Devler Ligi'ne katılmayı hedefliyor. İstanbul temsilcisi, geçen sezon Konferans Ligi çeyrek final mücadelesinde Yunan ekibi Olympiakos'a elenmişti. Lugano ise Konferans Ligi'nde Beşiktaş ile aynı grupta yer almış ve grubu son sırada tamamlamıştı.

Sarı-lacivertliler, Lugano'yu elemesi durumunda sırasıyla 3. eleme ve play-off turunda maçlar oynayacak. - İSTANBUL