Fenerbahçe, Lugano maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Lugano maçı için hazırlıklarını tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edecek Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda ısınma hareketleri, koşu ve istasyon çalışması yapıldı. Taktiksel çalışmalar ise basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Fenerbahçe, maç saatini beklemek üzere kampa girdi.

29.07.2024 18:33
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Koşu ve istasyon çalışmasıyla süren idmanın devam eden bölümünde 3 grup halinde 5'e 2 pas çalışması yapıldı.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Lugano maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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