Fenerbahçe, Lugano'yu 2-1 yenerek tur atladı

Stat: Ülker
Hakemler: Robert Jones, Neil Davies, Wade Smith (İngiltere)
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel (Dk. 70 Mert Müldür), Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, Krunic (Dk. 46 Mert Hakan Yandaş), Fred (Dk. 31 İsmail Yüksek), Tadic, Szymanski, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 83 İrfan Can Kahveci), Dzeko
Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Hajdari (Dk. 66 Cimignani), Doumbia, Mahmoud (Dk. 67 Grgic), Bislimi (Dk. 73 Dos Santos), Bottani (Dk. 60 Przybylko), Valenzuela, Aliseda (Dk. 73 Mahou)
Goller: Dk. 7 Mahmoud (Lugano), Dk. 59 Dzeko, Dk. 90+3 Szymanski (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 55 Doumbia, Dk. 57 Aliseda, Dk. 58 Mahmoud, Dk. 79 Zanotti (Lugano), Dk. 86 Dzeko (Fenerbahçe)
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, İsviçre ekibi Lugano'yu 2-1 yenerek tur atladı.
51. dakikada Fenerbahçe, Tadic'in sağ kanattan kullandığı kornerde gole yaklaştı. Kale sahası ön çizgisi üzerinde iyi yükselen Djiku'nun kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
59. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Mert Hakan Yandaş, sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topu penaltı noktasına doğru ortaladı. Dzeko'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Saipi'nin sağından filelerle buluştu: 1-1.
72. dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Mert Hakan Yandaş'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kafalardan seken top, arka direkteki Çağlar Söyüncü'nün önünde kaldı. Çağlar'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, üst direğe çarparak auta çıktı.
90. dakikada Dzeko, İrfan Can Kahveci'nin pasıyla ceza alanında topla buluştu. Tecrübeli futbolcunun kaleyi sol çaprazdan gören pozisyonda yaptığı sert vuruşta kaleci Saipi, topu kornere çeldi.
90+3. dakikada sağ kanattan İrfan Can Kahveci'nin ortasında Tadic, arka direkte topu kafayla indirdi. Kale alanındaki Szymanski, topu boş kaleye gönderdi: 2-1.
Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. İlk maçı da 4-3 kazanan Fenerbahçe, rövanşta elde ettiği bu skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı.
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