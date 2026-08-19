Fenerbahçe - Lyon: 1-1 Beraberlik

FENERBAHÇE, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında ağırladığı Fransa ekibi Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak takım 26 Ağustos Çarşamba günü Lyon'un ev sahipliğinde oynanacak mücadelenin ardından belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Fransa ekibi Lyon'u konuk etti. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayan mücadelede Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski düdük çaldı. Sven Jablonski'nin yardımcılıklarını ise Eduard Beitinger ve Eric Müller üstlendi. Maça topu kontrol ederek ve pozisyon üretmeye çalışarak başlayan takım Fenerbahçe olsa da Lyon, 40'ıncı dakikada Lois Openda'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı da bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 47'nci dakikada Mason Greenwood'un attığı golle skoru dengeledi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Bu maçın rövanşı 26 Ağustos Çarşamba günü Lyon'un sahasında oynanacak.

LUKAKU İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı. Tecrübeli futbolcu, Lyon karşısında maça yedek başlarken 83'üncü dakikada Vedat Muriqi'nin yerine oyuna dahil oldu.

GREENWOOD, FENERBAHÇE'DE 2'NCİ GOLÜNÜ ATTI

Sarı-lacivertli ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Mason Greenwood, Lyon karşısında takımına beraberliği getiren golü attı. Bu gol Greenwood'un sarı-lacivertli formayla 2'nci golü oldu. 24 yaşındaki futbolcu, 3'ü ilk 11'de olmak üzere 6 maçta forma giydi.

TARAFTAR ASENSIO'YU İSTEDİ

Fenerbahçe'nin Lyon'u konuk ettiği maçta sarı-lacivertli taraftarlar, Marco Asensio'nun oyuna girmesi için uzun süre tezahürat yaptı. Teknik direktör İsmail Kartal ise taraftarların isteğinin ardından 73'üncü dakikada Asensio'yu Talisca'nın yerine sahaya sürdü. İspanyol futbolcu, oyuna girerken taraftarlardan büyük destek aldı.

SEZON BAŞINDA GOLLER TALISCA VE GREENWOOD'DAN

Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı 6 resmi maçtaki golleri Anderson Talisca ve Mason Greenwood'dan geldi. Talisca bu maçlarda 5 gol kaydederken Greenwood ise 2 gol attı.