Fenerbahçe Lyon'da!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Lyon'a geldi.

İstanbul'dan kalkan özel uçakla Lyon'a gelen sarı-lacivertli kafileyi, taraftarlar çiçeklerle karşıladı.

Havalimanında Fenerbahçe için geniş güvenlik tedbirleri alındı.

Başkan Aziz Yıldırım, futbol direktörü Oğuz Çetin ve yöneticilerin büyük bir bölümü de kafileye eşlik etti.

Sarı-lacivertli kafile, kendisini bekleyen 3 otobüsle havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele doğru yola çıktı.