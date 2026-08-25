Fenerbahçe Lyon'da!
Fenerbahçe, Lyon'a geldi. Taraftarlar tarafından karşılanan kafile, güvenlik önlemleri ile oteline gitti.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Lyon'a geldi.
İstanbul'dan kalkan özel uçakla Lyon'a gelen sarı-lacivertli kafileyi, taraftarlar çiçeklerle karşıladı.
Havalimanında Fenerbahçe için geniş güvenlik tedbirleri alındı.
Başkan Aziz Yıldırım, futbol direktörü Oğuz Çetin ve yöneticilerin büyük bir bölümü de kafileye eşlik etti.
Sarı-lacivertli kafile, kendisini bekleyen 3 otobüsle havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele doğru yola çıktı.
Kaynak: AA
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