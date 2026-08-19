Fenerbahçe Lyon ile 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
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Fenerbahçe Lyon ile 1-1 Berabere Kaldı

Fenerbahçe Lyon ile 1-1 Berabere Kaldı
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Fenerbahçe, Lyon ile oynadığı maçta 1-1 berabere kalarak Fransız ekiplerine karşı 8. beraberliğini aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Lyon ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Fransız ekiplerine karşı 8'inci beraberliğini yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, Fransa temsilcisi Lyon'u konuk ederken sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler bugünkü maçla birlikte Fransız ekipleriyle 26 maça çıktı. Kanarya, en fazla resmi maçı da 6'şar kez ile Nice ve Lyon'a karşı oynadı. Lille, Bordeaux, Cannes, Marsilya, Monaco ve Rennes ile de rakip olan Fenerbahçe, bu süreçte 6 kez üstün taraf olurken, 12 mağlubiyet yaşadı.

Kanarya'nın bugünkü sonuçla birlikte Fransa temsilcilerine karşı toplam 8 beraberliği bulunuyor.

Öte yandan Kanarya, Kadıköy'de Fransız ekipleriyle oynadığı son 8 maçta kaybetmedi. Bu süreçte Lyon ve Lille'i 2'şer kez konuk eden Fenerbahçe, Marsilya, Rennes ve Nice'i de ağırladı. Fransa temsilcilerine karşı evindeki son mağlubiyetini 19 Ekim 2004'te Lyon'a karşı 3-1'lik skorla aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Lyon ile 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Lyon ile 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
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