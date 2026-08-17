Fenerbahçe Lyon Maçına Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe Lyon Maçına Hazır

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsmail Kartal, Lyon'a saygı duyduklarını ancak avantajlı bir skor elde etmek için oynayacaklarını belirtti.

FENERBAHÇE Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Rakibimize saygı duyuyoruz. İyi ve organize bir takım. Antrenörleri başarılı teknik adamlardan bir tanesi. Lyon takımı tecrübeli ve Avrupa'da mücadele eden bir takım olsa da biz kendi seyircimiz önünde ikinci maç için avantajlı bir skor elde etmek için oynayacağız" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında yarın saat 22.00'de Fransa ekibi Lyon'u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde düzenlenen medya gününde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal değerlendirmelerde bulundu.

Rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etmek için oynayacaklarını belirten Kartal, "Biz son oynadığımız maçtan gece yarısı İstanbul'a geldik. Dün ufak bir çalışma yaptık. Bu akşam bir antrenmanımız olacak. Dün güzel bir gün geçirdik. Sabahtan akşama kadar tesiste çalıştık. Rakibimizi inceledik. Çok fazla maç oynamasalar da oynadıkları maçları izledik. Yarınki stratejilerimizi belirledik. Rakibimize saygı duyuyoruz. İyi ve organize bir takım. Antrenörleri başarılı teknik adamlardan bir tanesi. Lyon takımı tecrübeli ve Avrupa'da mücadele eden bir takım olsa da biz kendi seyircimiz önünde ikinci maç için avantajlı bir skor elde etmek için oynayacağız. Maç başından sonuna kadar Fenerbahçe'miz için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Oyunun 2-3 bölümü olacak. Rakip takım iyi pas yapan ve topu ayağında tutabilen bir takım. Yarın kendi kimliğimizle mücadele edeceğiz. Bizim önlemlerimiz olacak ama kendi işimizi iyi bir şekilde yapıp iyi bir sonuç almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'LUKAKU GERÇEKTEN ÇOK POZİTİF BİR ÇOCUK'

Hücum hattındaki futbolcular hakkında konuşan İsmail Kartal, "Lukaku gerçekten çok pozitif bir çocuk. Çalışmayı seven, iyi bir profesyonel. 6 dil konuşabiliyor. Bana geldi dedi ki' Hocam ben Türkçe öğreneceğim ve 3 ay sonra Türkçe konuşacağız.' Ben de 'Tamam' dedim. Çok özgüvenli. Avrupa listesinde var, maç kadrosuna da alacağım. Duruma göre kullanabiliriz. Lukaku şu an yüzde 100 hazır değil. Şu an kilosuyla ilgili sorunu yok. Sadece dayanıklılıkla ilgili sorunu var. Talisca çok karakterli bir çocuk. Ne istediysem harfiyen yerine getiriyor. Oyun içinde çok mücadele ediyor. Vedat da yüzde 70 civarında hazır durumda. Bütün oyuncularımıza çok güveniyoruz. Hepsiyle gurur duyuyorum" sözlerini sarf etti.

Tecrübeli teknik adam, kaleci Ederson'un oynayabilecek durumda olduğunu da belirtti. Kartal, "Ederson yarın kadroda olacak. Şu an oynayabilecek durumda" dedi.

Kaynak: DHA

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Futbol, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Lyon Maçına Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de balık bolluğu: Oltasını kapan deniz kenarına koştu, kovalar doldu Karadeniz'de balık bolluğu: Oltasını kapan deniz kenarına koştu, kovalar doldu
Şile’de Denizde Boğulma Tehlikesi: 4 Kişi Kurtarıldı, 1 Kayıp Şile'de Denizde Boğulma Tehlikesi: 4 Kişi Kurtarıldı, 1 Kayıp
Eşini bıçakladıktan sonra canlı yayın açıp intihar girişiminde bulundu Eşini bıçakladıktan sonra canlı yayın açıp intihar girişiminde bulundu
Türk savaş uçakları havalandı, NATO hava sahasında bir ilk yaşandı Türk savaş uçakları havalandı, NATO hava sahasında bir ilk yaşandı
İran’dan ABD askerlerini öldüren veya yakalayana 30 bin dolar ödül İran'dan ABD askerlerini öldüren veya yakalayana 30 bin dolar ödül
Netanyahu seçim afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı Netanyahu seçim afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı

18:23
Çorum FK’den forması çıkarılmaya çalışılan Fenerbahçeli çocuğa anlamlı destek
Çorum FK'den forması çıkarılmaya çalışılan Fenerbahçeli çocuğa anlamlı destek
17:50
Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi
Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi
17:48
Alihan Kuriş “Aylık gelirim 380 bin TL” dedi, mal varlığını saya saya bitiremedi
Alihan Kuriş “Aylık gelirim 380 bin TL” dedi, mal varlığını saya saya bitiremedi
17:17
Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku
Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku
16:23
Arıcılık yapan kadının görüntüleri şaşırttı
Arıcılık yapan kadının görüntüleri şaşırttı
15:31
Tarık Mengüç’ün patoloji sonucu belli oldu
Tarık Mengüç'ün patoloji sonucu belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 18:26:16. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Lyon Maçına Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.