Fenerbahçe Lyon Maçına Hazır

FENERBAHÇE Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Rakibimize saygı duyuyoruz. İyi ve organize bir takım. Antrenörleri başarılı teknik adamlardan bir tanesi. Lyon takımı tecrübeli ve Avrupa'da mücadele eden bir takım olsa da biz kendi seyircimiz önünde ikinci maç için avantajlı bir skor elde etmek için oynayacağız" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında yarın saat 22.00'de Fransa ekibi Lyon'u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde düzenlenen medya gününde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal değerlendirmelerde bulundu.

Rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etmek için oynayacaklarını belirten Kartal, "Biz son oynadığımız maçtan gece yarısı İstanbul'a geldik. Dün ufak bir çalışma yaptık. Bu akşam bir antrenmanımız olacak. Dün güzel bir gün geçirdik. Sabahtan akşama kadar tesiste çalıştık. Rakibimizi inceledik. Çok fazla maç oynamasalar da oynadıkları maçları izledik. Yarınki stratejilerimizi belirledik. Rakibimize saygı duyuyoruz. İyi ve organize bir takım. Antrenörleri başarılı teknik adamlardan bir tanesi. Lyon takımı tecrübeli ve Avrupa'da mücadele eden bir takım olsa da biz kendi seyircimiz önünde ikinci maç için avantajlı bir skor elde etmek için oynayacağız. Maç başından sonuna kadar Fenerbahçe'miz için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Oyunun 2-3 bölümü olacak. Rakip takım iyi pas yapan ve topu ayağında tutabilen bir takım. Yarın kendi kimliğimizle mücadele edeceğiz. Bizim önlemlerimiz olacak ama kendi işimizi iyi bir şekilde yapıp iyi bir sonuç almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'LUKAKU GERÇEKTEN ÇOK POZİTİF BİR ÇOCUK'

Hücum hattındaki futbolcular hakkında konuşan İsmail Kartal, "Lukaku gerçekten çok pozitif bir çocuk. Çalışmayı seven, iyi bir profesyonel. 6 dil konuşabiliyor. Bana geldi dedi ki' Hocam ben Türkçe öğreneceğim ve 3 ay sonra Türkçe konuşacağız.' Ben de 'Tamam' dedim. Çok özgüvenli. Avrupa listesinde var, maç kadrosuna da alacağım. Duruma göre kullanabiliriz. Lukaku şu an yüzde 100 hazır değil. Şu an kilosuyla ilgili sorunu yok. Sadece dayanıklılıkla ilgili sorunu var. Talisca çok karakterli bir çocuk. Ne istediysem harfiyen yerine getiriyor. Oyun içinde çok mücadele ediyor. Vedat da yüzde 70 civarında hazır durumda. Bütün oyuncularımıza çok güveniyoruz. Hepsiyle gurur duyuyorum" sözlerini sarf etti.

Tecrübeli teknik adam, kaleci Ederson'un oynayabilecek durumda olduğunu da belirtti. Kartal, "Ederson yarın kadroda olacak. Şu an oynayabilecek durumda" dedi.