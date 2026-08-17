Fenerbahçe Lyon Maçına Hazır

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransız ekibi Olympique Lyon ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından futbolcular topla çalışmalar yaptı. İlk 15 dakikası basına açık olan idmanın son bölümünde Lyon maçının taktik çalışması üzerinde duruldu.

Öte yandan, sarı-lacivertlilerde UEFA'ya verilen kadroda bulunan Mert Günok ve Çağlar Söyüncü sakatlıklarından dolayı antrenmanda yer almadı. Sakatlığı sebebiyle UEFA listesine ismi bildirilmeyen Jayden Oosterwolde'nin de tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer ve Futbol Direktörü Oğuz Çetin de antrenmanı ziyaret ederek çalışmayı takip etti.