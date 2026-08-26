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Fenerbahçe, Lyon'u Deplasmanda Yeniyor

Fenerbahçe, Lyon\'u Deplasmanda Yeniyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, Lyon'a karşı ilk yarıda 2-0 önde.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Fransız ekibi Lyon ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada ceza yayına yakın noktadan Fofana'nın sert şutunda kaleci Ederson topu köşeden kornere çeldi.

19. dakikada Oğuz'un pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Archie Brown'un şutunda kaleci Greif topu kornere çeldi.

20. dakikada sol kanattan Oğuz Aydın'ın kullandığı köşe atışında top direkten oyun alanına geri döndü.

24. dakikada sol kanattan Oğuz Aydın'ın ortasında Vedat'ın kafa vuruşunda kaleci Greif'ten dönen topu yine Vedat tamamladı. 0-1

28. dakikada sağ kanattan Greenwood'un ortasında arka direkte Archie Brown'un kafa vuruşunda yerden seken top ağlara gitti. 0-2

41. dakikada Morton'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ederson gole izin vermedi.

Stat: Groupama

Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni

Lyon: Greif, Maitland-Niles, Ruben Kluivert, Moussa Niakhate, Abner Vinicius, Tyler Morton, Tanner Tesmann, Corentin Tolisso, Ernest Nuamah, Malick Fofana, Lois Openda

Yedekler: Remy Descamps, Nicolas Tagliafico, Zachary Athekame, Mohamed Ouedraogo, Mads Bidstrup, Pavel Sulc, Felix Bacher, Clinton Mata, Mathys de Carvalho, Noah Teye Nartey, Kal Boudache, Remi Stephane Himbert

Teknik Direktör: Paulo Fonseca

Fenerbahçe: Ederson, Archie Brown, Nathan Ake, Milan Skriniar, Nelson Semedo, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Anderson Talisca, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Vedat Muriqi

Yedekler: Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Levent Mercan, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, İrfan Can Kahveci, Romelu Lukaku

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Vedat Muriqi (dk. 24), Archie Brown (dk. 28) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Milan Skriniar (Fenerbahçe)

Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Futbol, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Lyon'u Deplasmanda Yeniyor - Son Dakika

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