Fenerbahçe, Maccabi ile Belgrad'da Karşılaşacak - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Maccabi ile Belgrad'da Karşılaşacak

Fenerbahçe, Maccabi ile Belgrad\'da Karşılaşacak

Fenerbahçe, Maccabi Tel Aviv ile Euroleague'de Sırbistan'da mücadele edecek. Maç yarın oynanacak.

26.02.2025 11:34
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 27. haftasında yarın İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e konuk olacak. Mücadele güvenlik gerekçesiyle Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak.

THY Euroleague'in 27. haftasında Fenerbahçe, yarın TSİ 23.00'te Aleksandar Nikolic Salonu'nda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Euroleague'de oynadığı 25 müsabakada 17 galibiyet, 8 mağlubiyet alan Fenerbahçe, ligde 2. sırada bulunuyor. İsrail temsilcisi ise 26 maçta 6 galibiyet, 20 mağlubiyetle 17. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, Euroleague'de oynadığı son maçta evinde Real Madrid'i 78-67'lik skorla mağlup etti.

31. randevu

Fenerbahçe ile Maccabi, Euroleague'de bugüne kadar 30 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 13 kez parkeden galip ayrılırken, Tel Aviv ekibi ise 17 kez kazandı. İki takım arasında bu sezon oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 84-82 kazandı.

İstatistiklerle iki takım

Bu sezon Euroleague'de Fenerbahçe 81.68 sayı, 34.7 ribaund ve 17.1 asist ortalamaları ile oynarken; Maccabi ise 84.27 sayı, 34.3 ribaund ve 18.7 asist ortalamasıyla mücadele etti. Sarı-lacivertlilerde Nigel Hayes-Davis 17.4 sayı ortalaması ile ön plana çıkarken, İsrail ekibinde Jaylen Hoard 15 sayı ortalaması yakaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Maccabi ile Belgrad'da Karşılaşacak - Son Dakika

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