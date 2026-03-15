Fenerbahçe Maçında Olaylar Çıktı

15.03.2026 21:15
Fenerbahçe Beko'nun maçında tartışmalar ve tehditler yaşandı, Cem Ciritci savcılığa başvuracak.

BASKETBOL Süper Ligi'nin 22'nci haftasında Fenerbahçe Beko'nun deplasmanda ONVO Büyükçekmece'yi 91-85 mağlup ettiği maçın 3'üncü periyodunda olaylar yaşandı. Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritci, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada tehdit edildiklerini ve yarın savcılığa başvuracaklarını söyledi.

Fenerbahçe Beko'nun maçta öne geçmesiyle salonda sarı-lacivertli ekibin taraftarları tezahüratlarda bulundu. ONVO Büyükçekmece Basketbol Başkanı Coşkun Bülbül, bu anlarda Fenerbahçe taraftarlarının bulunduğu bölümü işaret etti. Fenerbahçeli taraftarların olduğu bölüme yönelen kişiler, sarı-lacivertli taraftarlara fiziki ve sözlü saldırı girişiminde bulundu. Daha sonra Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritci, olaya müdahale etti ve ONVO Büyükçekmece Basketbol Başkanı Coşkun Bülbül'ün yanına gitti. Tribünlerde yaşanan olayların yanı sıra ikili arasında sert bir diyalog yaşandı. Coşkun Bülbül'ün tehdit etmesinin ardından Cem Ciritci, "Taraftar çıkana kadar burada seni bekliyorum" şeklinde cevap verdi. Olaylar güvenlik görevlilerin araya girmesinin ardından güçlükle yatıştırıldı.

Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritci, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada yarın savcılığa başvuruda bulunacaklarını belirtti.

Kaynak: DHA

Advertisement
