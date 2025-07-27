Fenerbahçe maçında sakatlanan Bruma\'dan kötü haber

Yeni sezon öncesinde Fenerbahçe, hazırlık maçında Benfica'ya konuk oldu. 5 gole sahne olan karşılaşmayı Benfica 3-2 kazandı. Benfica'nın maçtaki gollerini Kerem Aktürkoğlu, Archie Brown (kendi kalesine) ve Henrique Araujo kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri ise İrfan Can Kahveci ve Youssef En-Nesyri'den geldi.

BRUMA SEZONU KAPATTI

Portekiz ekibinde maça yedekler arasında başlayan Benfica'da Bruma, ikinci yarıda Joao Veloso'nun yerine oyuna dahil oldu. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Portekizli futbolcu, 79. dakikada sakatlığı nedeniyle kenara geldi.

Benfica, kulübün internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada Bruma'nın sakatlığıyla ilgili son bilgileri paylaştı. Açıklamada, deneyimli futbolcunun sol aşil tendonunun koptuğu ve ameliyat olacağı belirtildi. Portekiz basınında yer alan haberlere göre Bruma, sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.