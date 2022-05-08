Fenerbahçe maçından notlar (Beşiktaş cephesi) - Son Dakika
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Fenerbahçe maçından notlar (Beşiktaş cephesi)

08.05.2022 19:10
Fenerbahçe maçından notlar (Beşiktaş cephesi)

Ismael'den 2'si zorunlu 3 değişiklikSiyah-beyazlı ekipte 5 eksikUmut Meraş stopere, Kenan Karaman sağ kanat bekeBeşiktaşlı taraftarlardan karşılaşmaya yoğun ilgiŞampiyon Beşiktaş U14 basketbol takımı, kupayla taraftarları selamladıSezer AFŞAR / İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı...

Ismael'den 2'si zorunlu 3 değişiklik

Siyah-beyazlı ekipte 5 eksik

Umut Meraş stopere, Kenan Karaman sağ kanat bekeBeşiktaşlı taraftarlardan karşılaşmaya yoğun ilgiŞampiyon Beşiktaş U14 basketbol takımı, kupayla taraftarları selamladı

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi ağırladı. Saat 19.00'da başlayan mücadelede Arda Kardeşler düdük çaldı. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlendi.Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, ligin 35'inci haftasında oynanan Yukatel Kayserispor maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaparak Fenerbahçe karşısında takımını sahaya sürdü. Fransız teknik adam, cezalı olan Valentin Rosier yerine Kenan Karaman'a, Francisco Montero yerine Umut Meraş'a, orta sahada ise Atiba yerine kart cezası sona eren Josef'e forma verdi. Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında şu ilk 11 ile sahaya çıktı: Ersin Destanoğlu-Serdar Saatçı, Welinton, Umut Meraş, Kenan Karaman, Josef, Emirhan İlkhan, Rıdvan Yılmaz, Ghezzal, Larin, Batshuayi.SİYAH-BEYAZLI EKİPTE 5 EKSİKSiyah-beyazlı ekipte Fenerbahçe ile oynanan derbi karşılaşmasında 5 oyuncu forma giymedi. Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı olan Valentin Rosier ile Francisco Montero'nun yanı sıra babasının rahatsızlığından dolayı ülkesine giden Domagoj Vida ile birlikte sakatlıkları süren Gökhan Töre ve Mehmet Topal, derbi maçta kadroda yer almadı.UMUT MERAŞ STOPERE, KENAN KARAMAN SAĞ KANAT BEKEBeşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Fenerbahçe karşısında Umut Meraş'ı stoperde, Kenan Karaman'ı ise sağ bekte görevlendirdi. Fransız teknik adam, geldiği günden bu yana her maçta ilk 11'de görev verdiği Rosier ve Montero'nun cezalı olmasından dolayı savunmada zorunlu değişikliğe gitti. Ismael, sağ kanat bekte Rosier yerine Kenan Karaman'ı, stoperde ise Montero yerine Umut Meraş'ı görevlendirdi.BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARDAN KARŞILAŞMAYA YOĞUN İLGİSiyah-beyazlı taraftarlar, Fenerbahçe derbisinde takımlarını yalnız bırakmadı. Karşılaşmaya büyük ilgi gösteren taraftarlar, satışa çıkan biletlerin tamamını tüketti. Pandemi dolayısıyla deplasman takım taraftarlarının maçlara alınmamasından dolayı boş kalan deplasman tribününe ait biletler de ev sahibi ekibin taraftarları için satışa çıkarıldı.ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ U14 BASKETBOL TAKIMI, KUPAYLA TARAFTARLARI SELAMLADI

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 24-30 Nisan  tarihleri arasında düzenlenen U14 Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda Göztepe Basketbol'u 62-47 mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş, derbi maç öncesinde kupayla birlikte tribünleri dolaştı.


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Derbi öncesi Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş taraftarları birbirine girdi: Ali Koç'un gazına mı geliyorsun! Derbi öncesi Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş taraftarları birbirine girdi: Ali Koç'un gazına mı geliyorsun! Fenerbahçe maçından notlar (Fenerbahçe cephesi) Fenerbahçe maçından notlar (Fenerbahçe cephesi)

Kenan Karaman, Fenerbahçe, basketbol, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe maçından notlar (Beşiktaş cephesi) - Son Dakika


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