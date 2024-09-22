Fenerbahçe: Mağlubiyet Şampiyonluğu Kaybettirmez - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe: Mağlubiyet Şampiyonluğu Kaybettirmez

Fenerbahçe asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray'a mağlup olmalarına rağmen şampiyonluk yarışı konusunda iyimser.

22.09.2024 03:18
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de kulüp asbaşkanı Acun Ilıcalı, bir mağlubiyetle şampiyonluk yarışından kopmayacaklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ilıcalı, çok üzgün olduklarını dile getirdi.

Beklemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını belirten Ilıcalı, "Yönetim ve futbolcular olarak çok üzgünüz. Ama şunun da altını çizmemiz lazım, nasıl ki bir galibiyetle şampiyon olunmuyorsa, bir mağlubiyetle de şampiyonluk kaybedilmiyor. Oyun olarak takımımız açısından pozitif bir durum var, istatistiklerin hepsinde üstündük. Ama futbol sonuç oyunu, kaybettik. Geçen sene de 5 puan öndeydik ve bu durum bize şampiyonluğu getirmedi. Geçen sene nasıl bu durum şampiyonluğu getirmediyse, bu sene de yarıştan çıkarmadı." ifadelerini kullandı.

Bir yenilginin camiayı sarsmayacağını da aktaran Ilıcalı, şöyle konuştu:

"Kadromuzdan memnunuz. Hem futbolculara hem de hocalarımıza güveniyoruz. Şunun da altını çiziyoruz, bizim açımızdan yarıştan kopma, ümitsizlik ya da gelecekle ilgili karamsarlık yok. Futbolculara ve hocamıza inancımız tam. Yol kazası yaşadık. Maç kaybedilir, mühim olan ortaya konulan futbol. 4-5 net pozisyonumuz var. Gol şansında iki katı üstündük. Ben oynanan oyuna bakarım. Bu durumda da gelecekle ilgili iyimserim ama bugün çok üzgünüm."

"Önemli olan derslerin çıkarılması"

Geriye bakmadıklarını, ileriye bakacaklarını vurgulayan Ilıcalı, "Yarından itibaren gelecekle ilgili çalışmalarımıza başlayacağız. Eylül ayının ortasındaki bir maçın 8 aylık etkisi ne kadar olabilir? Önemli olan derslerin çıkarılması. Ben başarının yolunun hataların düzeltilmesiyle ve takımın ileriye gitmesiyle olacağını düşünüyorum. Bu maçta da hatalar vardı, önemli olan ders almak. Eminim ki hocamız gereken müdahaleleri yapacaktır. Hocamız Mourinho buraya bir maç için gelmedi. Sezonda hiç yenilgi olmayacak gibi bir iddiada da kimse bulunamaz. Tabii ki üzgünüz, yaralıyız. Ama mühim olan gelecekle ilgili doğru hamleler yaparak yarışı mutlu tamamlamak. Biz taraftarımızı üzdüğümüz için üzgünüz." açıklamasında bulundu.

Youssef En-Nesyri'nin performansıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Ilıcalı, şunları kaydetti:

"Bir futbolcu çok iyi oynamayabilir. Osimhen'in performansını neye bağlıyorsunuz peki, çok mu iyiydi bugün? En-Nesyri de iyi oynayamadı. Forvetler böyle derbilerde çok kolay pozisyon bulamaz. Bireysel durumlara girmeye gerek yok. Şu anda herhangi bir futbolcu için konuşmak ayıp olur. Oosterwolde için futbolcu değil deniliyordu, geldiği nokta ortada. Günlük konuşursak hata yaparız. Bizim inancımız gelecekle ilgili, ben de gayet iyimserim. Büyük bir camiayız. Taraftarımız tabii ki üzüldü ama bunun altından hep beraber kalkıp ileriye gideceğiz. Kılcal damarlar aramaya gerek yok. Pozisyonlarımız ortada. Maçın özetinde bizim pozisyonlarımızı izlemekten yorulursunuz. Karamsar olduğum bir nokta yok."

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Acun Ilıcalı, Galatasaray, Fenerbahçe, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe: Mağlubiyet Şampiyonluğu Kaybettirmez - Son Dakika

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