Fenerbahçe - Manchester United Maçı

FENERBAHÇE, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının üçüncü maçında bu akşam sahasında İngiltere ekibi Manchester United ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak olan mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek.
Karşılaşmanın ilk 11'leri şöyle;
FENERBAHÇE: Livakovic, Mert Müldür, Dijku, Çağlar, Osayi, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, En-Nesyri
MANCHESTER UNITED: Onana, Dalot, de Ligt, Lindelöf, Martinez, Eriksen, Ugarte, Rashford, Mazraoui, Garnacho, Zirkzee
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