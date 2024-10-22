Fenerbahçe-Manchester United Maçı Hakemleri Açıklandı

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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Manchester United takımını konuk edeceği maçta Fransa Futbol Federasyonundan hakem Clement Turpin düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak müsabakada Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.

Video Yardımcı Hakem odasında ise Jerome Brisard görev yapacak.