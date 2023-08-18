Fenerbahçe, Maribor maçındaki tribün olaylarıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika

Fenerbahçe, Maribor maçındaki tribün olaylarıyla ilgili açıklama yaptı

Son Güncelleme: 18.08.2023 01:16

Fenerbahçe, Maribor maçında yaşanan tribün olaylarıyla ilgili açıklama yaparak, polis müdahalesinin yetersiz olduğunu ve taraftarların haksız şekilde stadyumdan çıkarıldığını belirtti. Kulüp, UEFA nezdinde sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu.

Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, Maribor maçında yaşanan tribün olaylarıyla ilgili açıklama yaptı.

"TARAFTARIMIZ HAKSIZ YERE DIŞARI ÇIKARTILDI"

Yapılan açıklamada, "Stadyumda görev alan polis ekiplerinin bu olaya sebep olan Sloven taraftarlara müdahalesi yeterli olmamış, Fenerbahçemizi desteklemek üzere tribünde yer alan, tribünden sökülen pankartı geri alma refleksini ortaya koyan taraftarlarımız ve tüm tribünümüz haksız şekilde stadyumdan dışarı çıkarılmıştır." denildi.

İşte o açıklama;

"Takımımızın, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş mücadelesinde deplasmanda Maribor ile oynadığı maçta yaşanan vahim tribün olayları hakkında açıklamamızdır.

Takımımızın oynadığı maçta, tribünlerde hiçbir problem yokken rakip takım taraftarlarının taraftarımızın arasına girerek tribünde yer alan pankarta saldırması, pankartı tribünden sökmesi üzerine kesinlikle kabul etmeyeceğimiz olaylar yaşanmıştır.

Stadyumda görev alan polis ekiplerinin bu olaya sebep olan Sloven taraftarlara müdahalesi yeterli olmamış, Fenerbahçemizi desteklemek üzere tribünde yer alan, tribünden sökülen pankartı geri alma refleksini ortaya koyan taraftarlarımız ve tüm tribünümüz haksız şekilde stadyumdan dışarı çıkarılmıştır.

Kulübümüze ulaşan bilgi taraftarlarımıza stadın dışarı çıkarıldıkları anlarda da polisler tarafından sınırı aşan bir yaklaşım sergilendiğidir.

Tribünlerde Fenerbahçemizi yalnız bırakmayan, tribün duruşunu olması gerektiği gibi ortaya koyan taraftarımıza geçmiş olsun diyor;

Maribor taraftarlarının sebebiyet verdiği bu vahim olaya dair UEFA nezdinde tüm sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Maribor maçındaki tribün olaylarıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Maribor maçındaki tribün olaylarıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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