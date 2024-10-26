Fenerbahçe Medicana 3-0 ile Galip Geldi

Spor

Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Mehmet Topal

Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Rettke, Boskovic, Hande Baladın, Jack-Kısal, Elif Şahin ( Simge Aköz, Yaprak Erkek, Stevanovic, Naz Aydemir Akyol, Nicoletti)

Fenerbahçe Medicana: Meliha Diken, Eda Erdem, Drca, Ana Cristina, Vuchkova, Melissa Vargas ( Gizem Örge, Arelya Karasoy, Stysiak)

Setler: 19-25, 20-25, 24-26

Süre: 87 dakika (23, 28, 36)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yendi.

Fenerbahçe Medicana, çok etkili servisler attığı mücadelede rakibin oyun düzenini bozdu ve etkili smaçlarıyla sayı üreterek karşılaşmayı kazandı.

Maçın yıldızı olan Melissa Vargas, 24 sayı üretti.

Fenerbahçe Medicana, bu sonuçla 5. maçından da galibiyetle ayrıldı. Eczacıbaşı Dynavit ise ilk yenilgisini yaşadı.