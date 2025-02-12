Fenerbahçe Medicana, CEV Cup\'ta Polonya\'ya Mağlup

Spor

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Theodora Kyriopoulou, Djordje Zelenovic

FENERBAHÇE MEDİCANA: Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Çağatay Durmaz, Burak Güngör (L), Drzyzga, Caner Pekşen, Mert Cuci, Yasin Aydın, Samet Baltacı, Karyagin, N'Gapeth

ASSECO RESOVIA RZESZOW: Bucki, Bednorz, Woch, Ropret, Potera (L), Klos, Boyer, Vasina

SETLER: 25-22, 18-25, 15-25, 23-25

SÜRE: 1 saat 55 dakika (29', 31', 24', 31')

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Cup çeyrek final ilk maçında Polonya temsilcisi Asseco Resovia Rzeszow'a 25-22, 18-25, 15-25 ve 23-25 setler sonucunda 3-1 mağlup oldu. Bu eşleşmenin ikinci maçı 25 Şubat Salı günü Polonya ekibinin ev sahipliğinde oynanacak.