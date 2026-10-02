Fenerbahçe Medicana\'da Gizem Örge ve Fedorovtseva kupa hedefini açıkladı

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Gizem Örge ile Arina Fedorovtseva, sarı-lacivertlilerin 2026-27 sezonundaki kadro kalitesi ve gücüne inandıklarını söyledi.

Gizem ile Arina, Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki medya gününde AA muhabirinin sorularını cevapladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile bu yaz FIVB Milletler Ligi ve Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Gizem, emeklerinin karşılığını aldıkları keyifli bir yaz olduğunu kaydetti.

Deneyimli libero, her sezon olduğu gibi 2026-27 sezonu için de çok heyecanlı olduğunu aktararak "Kulübe dönmek her zaman evimde hissettiriyor. Takımımız çok kuvvetli ve enerjisi yüksek bir takım. Yeni teknik ekiple çalışmalarımız da çok iyi gidiyor. Bu seneden çok umutluyum ve beklentim yüksek. Bu sezon bizim için ulaşacağımız en yüksek nokta Şampiyonlar Ligi kupasıdır. Bu sene her pozisyon inanılmaz kuvvetli. Hem rotasyonlu hem de verimli bir sezon geçirecceğimizi düşünüyorum. Bence maçlarda giren çıkanı aratmayacak." diye konuştu.

Sarı-lacivertlilerde yeniden göreve getirilen başantrenör Stefano Lavarini'nin çok sevdiği ve saygı duyduğu biri olduğunu anlatan Gizem, "Antrenör olarak çalıştığımızda da çok verim aldığımız ve takımı ileriye taşıyan bir antrenördü. Umarım hep birlikte daha da iyisini yapıp bu sene güzel başarılara imza atacağız. Fenerbahçe taraftarının desteği de bizim için çok önemli. Onları tribünde görmek, onlarla mücadele etmek bize her zaman güç veriyor. Onlarla birlikte her top için savaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Arina Fedorovtseva: "Takım ruhuyla büyük işler başarabileceğimize inanıyorum"

Rus smaçör Arina Fedorovtseva, sarı-lacivertli takımın hedeflerine ulaşabilmesi için takım ruhuna odaklanmaları gerektiğini vurguladı.

Güzel bir yaz geçirdiğini dile getiren 22 yaşındaki voleybolcu, "Kendimi elimden geldiğince yeni sezon için hazırlamaya çalışıyordum. Her zaman olduğu gibi takımdan beklentiler çok yüksek. Çok motiveyiz, umarım sezon boyunca bu motivasyonu ve tutkuyu diri tutabiliriz. Bu sezon tüm kupaları kazanmayı hedefliyoruz." dedi.

Takım uyumunun sağlandığını aktaran Fedorovtseva, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birbirimizi tanıyoruz. Yeni gelen oyuncularla da kısa bir süredir birlikte çalışıyoruz ve birbirimize kolay alıştığımızı söyleyebilirim. Bu durumun her maç daha iyiye gideceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin bu sezon istediklerini elde edebilmesi için takım ruhunu üst düzeyde tutmaya odaklanması gerekiyor. Birbirimizi destekliyoruz, birlikte hareket ediyoruz ve düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Takım ruhuyla büyük işler başarabileceğimize inanıyorum. Fenerbahçe taraftarlarının da bize inanmasını ve maçlarda bizimle birlikte olmasını istiyorum."