Fenerbahçe Medicana Dörtlü Final'e Yükseldi
Fenerbahçe Medicana Dörtlü Final'e Yükseldi

03.03.2026 22:01
Fenerbahçe Medicana, Aras Kargo'yu 3-0 yenerek AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final'ine yükseldi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ebru Kaya, Uğur Ateş

Fenerbahçe Medicana: Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Melissa Vargas (Gizem Örge, Sude Hacımustafaoğlu, Ghani)

Aras Kargo: İrem Çor, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, Sude Taşbaş, Hazal Selin Uygur, Defne Başyolcu)

Setler: 25-23, 25-21, 25-16

Süre: 73 dakika (25, 26, 22)

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Fenerbahçe Medicana, Aras Kargo'yu 3-0 yendi.

Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla organizasyonda Dörtlü Final'e yükseldi.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Medicana Dörtlü Final'e Yükseldi

