Fenerbahçe Medicana, Finalde Durumu 1-1\'e Getirdi

Vodafone Sultanlar Ligi final etabının ikinci maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda V. Bank'ı 3-1 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.
5 maç üzerinden oynanacak ve 3 galibiyet alan takımın 2025-2026 sezonunun şampiyonu olacağı final serisinde 3. maç 13 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da V. Bank Spor Sarayı'nda oynanacak.
Salon: V. Bank
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Tuncay Sevim
V. Bank: Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Derya Cebecioğu (Ayça Aykaç, Dangubic, Cazaute, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Berka Buse Özden)
Fenerbahçe: Ana Cristina, Aslı Kalaç, Vargas, Fedorovtseva, Eda Erdem, Orro (Gülce Güçtekin, Hande Baladın, Korneluk, Arelya Karasoy, Ghani)
Setler: 25-19, 18-25, 18-25, 20-25
Süre: 109 dakika (27, 29, 25, 28) - İSTANBUL
