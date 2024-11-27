Fenerbahçe Medicana, İstanbul Gençlikspor'u 3-2 Yendi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Medicana, İstanbul Gençlikspor'u 3-2 Yendi

Fenerbahçe, Efeler Ligi'nde İstanbul Gençlikspor'u 3-2 ile geçerek önemli bir galibiyet aldı.

27.11.2024 20:48
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Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan

Fenerbahçe Medicana: Çağatay Durmaz, Luburic, Yiğit Gülmezoğlu, Samet Baltacı, Drzyzga, Karyagin (Burak Güngör, Caner Dengin, Yasin Aydın, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen)

İstanbul Gençlikspor: Orçun Ergün, Sharifi, Furkan Aydın, Gunter, Enaboifo, Hasan Sıkar (Muhammet Aray, Bahadır Kuyucu, Berkan Bozan, Ediz Fırıncıoğlu, Samet Sineren)

Setler: 25-23, 24-26, 17-25, 25-17, 15-8

Süre: 124 dakika (29, 32, 24, 23, 16)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği İstanbul Gençlikspor'u 3-2 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Medicana, İstanbul Gençlikspor'u 3-2 Yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Medicana, İstanbul Gençlikspor'u 3-2 Yendi - Son Dakika
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