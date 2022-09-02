Michy Batshuayi Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Michy Batshuayi ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamalada, "Kulübümüz, Michy Batshuayi'nin takımımıza transferi için Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu, görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelmektedir" denildi.
Kaynak: DHA
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