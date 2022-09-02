Michy Batshuayi Fenerbahçe'de - Son Dakika
Üye Girişi

Michy Batshuayi Fenerbahçe'de

02.09.2022 13:20
Michy Batshuayi Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Michy Batshuayi ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Michy Batshuayi ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamalada, "Kulübümüz, Michy Batshuayi'nin takımımıza transferi için Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu, görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelmektedir" denildi.


YORUMLAR
500
Sosyal medyayı sallayan 'Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'de' haberini yapan muhabirin işine son verildi! Sosyal medyayı sallayan 'Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'de' haberini yapan muhabirin işine son verildi! Fenerbahçe, Batshuayi transferini resmen duyurdu! Bonservisiyle kadroya katıldı Fenerbahçe, Batshuayi transferini resmen duyurdu! Bonservisiyle kadroya katıldı Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye attığı Maxi Gomez çalımında kritik detay! Menajeri kızıp mesaj atmış Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye attığı Maxi Gomez çalımında kritik detay! Menajeri kızıp mesaj atmış
Kaynak: DHA

Michy Batshuayi, Fenerbahçe, Chelsea, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Michy Batshuayi Fenerbahçe'de - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim
16:33 Mauro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:13 Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı
16:10 MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala" tepkisi
16:05 TFF binasını kurşunlayan saldırganlar kıvırdı! Silahı denediklerini iddia ettiler
16:04 İkisi de evliydi! Yasak aşk yaşadıkları öne sürülen emekli astsubay ile hemşirenin ormanda cesedi bulundu
16:31 Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan taraftara güvence: Tutuk başladık ama toparlarız
15:51 Deney için Japon balığını timsahların arasına attılar! Küçük balık galip geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 17:38:42. #1.12#
SON DAKİKA: Michy Batshuayi Fenerbahçe'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement