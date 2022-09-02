Kulüpten yapılan açıklamalada, "Kulübümüz, Michy Batshuayi'nin takımımıza transferi için Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu, görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul 'a gelmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

Michy Batshuayi, Fenerbahçe, Chelsea, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Michy Batshuayi Fenerbahçe'de - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.