Fenerbahçe Midtjylland ile 2-2 Berabere Kaldı

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(ANKARA)- Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Midtjylland ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland ile karşılaştı. Danimarka'nın Herning şehrindeki MCH Arena'da saat 23.00'da başlayan maçta Portekizli hakem Luis Godinho düdük çaldı.

Midtjylland 27. dakikada Ousmane Diao'nun attığı golle Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. Fenerbahçe 39. dakikada Yusuf En Nesyri'nin bulduğu golle beraberliği yakaladı ve skoru 1-1 yaptı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Fenerbahçe 47. dakikada Edin Dzeko'nun attığı golle Midtjylland karşısında skoru 2-1 yaptı. Midtjylland 86. dakikada Valdemar Andreasen'in attığı golle skora dengeyi getirdi ve durumu 2-2 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe deplasmanda Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı ve Play-Off turuna kaldı.