Fenerbahçe Midtjylland ile Beraberlik Aldı - Son Dakika
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Fenerbahçe Midtjylland ile Beraberlik Aldı

Fenerbahçe, Midtjylland ile 2-2 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde play-off hakkı kazandı.

31.01.2025 01:47
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UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, son 16 turu için play-off oynama hakkı elde etti.

MCH Arena'da oynanan müsabakaya her iki takım da kontrollü başladı. Ev sahibi ekip, 27. dakikada Diao'nun golüyle öne geçti. Golün ardından kontrollü oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, hızlı ataklarla pozisyon üretmeyi denedi. 39'uncu dakikada planında başarıya ulaşan Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin golüyle beraberliği buldu ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya golle başlayan Fenerbahçe, 47. dakikada Edin Dzeko'nun fileleri havalandırmasıyla 2-1 öne geçti. Golün ardından sarı-lacivertliler, tempoyu düşürdü. Son bölümde yan toplarla pozisyon arayan ev sahibi ekip, 86. dakikada Andreasen ile beraberliği buldu ve maç 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla puanını 10'a yükselten Fenerbahçe, bir üst tura çıkmayı başardı.

En-Nesyri gollerini sürdürdü

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, gollerine devam etti.

Süper Lig'de son 6 maçında 9 gol atmayı başaran En-Nesyri, bu süreç içerisinde bir de kupada gol bulmayı başarmıştı.

Söz konusu zaman diliminde Midtjylland ağlarını da havalandırarak Avrupa'da da gol kaydetmeyi başaran En-Nesyri, sarı-lacivertlilerin son 9 resmi maçında 11. golünü attı.

Avrupa'da gol sayısını 4'e yükselten 27 yaşındaki oyuncu, 12 lig, 1'de kupada attığı gollerle bu sezon toplamda 17 gole ulaştı.

Dzeko'nun bu sezon 16. golü

Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Edin Dzeko, bu sezon toplamda 16. golünü atmayı başardı.

38 yaşındaki oyuncu, ligde 10, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 4 gol kaydetmişti.

Midtjylland karşısında 47. dakikada takımını öne geçiren gole imza atan Dzeko, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2. golünü kaydetti ve toplamda 16. golüne ulaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Midtjylland ile Beraberlik Aldı - Son Dakika

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