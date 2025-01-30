Fenerbahçe, Milan Skriniar'ı Kiraladı

Spor

- Fenerbahçe, Milan Skriniar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı

İSTANBUL - Fenerbahçe, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'de forma giyen Slovak oyuncu Milan Skriniar'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Milan Skriniar'ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Slovak stopere 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile sarı lacivert başarılar diliyoruz" denildi.

Slovak defans oyuncusu kariyerinde ayrıca Zilina, Sampdoria ve Inter'de forma giydi. 29 yaşındaki futbolcu, Paris Saint-Germain ile bu sezon ise 5 resmi maçta görev aldı.

İmza törenin ardından Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulunan Skriniar, "Harika hissediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşlarım ve tüm ekiple birlikte sahada olmak için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe taraftarlarına selamlarımı yolluyorum. Stadımızda maç izledim. Taraftarlarımız harika. Dediğim gibi sahada olmak ve takımım için elimden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum" dedi.