Fenerbahçe, milli maç arasında antrenmanlara devam ediyor

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı Finale Yükseldi

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Meksika'yı 5-2 yenerek 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda finale çıktı. Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı şampiyonaya 30 ülkeden bin down sendromlu sporcu katıldı. Türkiye'nin bugüne kadar kazandığı 57 madalya ile bir rekor kırıldı.