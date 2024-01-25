Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklara başladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. İsmail Kartal yönetimindeki idmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadı. Başakşehir maçında ilk 11'de başlayan futbolcular ise yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı. Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
25.01.2024 - 16:03,
Güncelleme: 16:04
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 28 Ocak Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadı.
RAMS Başakşehir maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA
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