Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 28 Ocak Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayacak.???????