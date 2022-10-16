Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçına hazır - Son Dakika
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Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçına hazır

16.10.2022 16:10
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli kafile, saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla başkente hareket edecek.

Eryaman Stadı'nda oynanacak MKE Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakası, yarın saat 20.00'de başlayacak.

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Kaynak: AA

Can Bartu Tesisleri, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçına hazır - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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