Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri 'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçına hazır - Son Dakika

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