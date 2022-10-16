Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.
Sarı-lacivertli kafile, saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla başkente hareket edecek.
Eryaman Stadı'nda oynanacak MKE Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakası, yarın saat 20.00'de başlayacak.
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