Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

15.10.2022 19:16
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 17 Ekim Pazartesi günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 17 Ekim Pazartesi günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren idmanın, 2 grup halinde 5'e 2'nin ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Joshua King, Willian Arao ve Miha Zajc'ın bireysel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres'in ise günü tedavi programlarıyla tamamladığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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