Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü Mondihome Kayserispor'u konuk edecek Fenerbahçe, 1 günlük iznin ardından mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdü. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.