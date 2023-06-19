Fenerbahçe, Montella iddialarını yalanladı

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Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurulu toplantısı öncesi Ali Koç'un teknik direktörlük için Vincenzo Montella ile anlaştığı ancak daha sonra bu kararından vazgeçtiği öne sürülmüştü. Sarı-lacivertli kulüp iddiaları yalanladı.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bazı medya organları tarafından ortaya atılan kulübümüzün Teknik Direktör Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardığı ve sonrasında vazgeçtiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

"TEKNİK DİREKTÖR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE PAYLAŞILACAK"

Yeni sezonda takımımızın başına geçecek teknik adam konusundaki açıklama ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır.