Fenerbahçe, Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başladı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kampa giren Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Milli takımlarda bulunan futbolcuların yer almadığı antrenmanda, oyuncular ısınma, koordinasyon ve maç çalışmaları yaptı. Sezon bitiminde milli takımlara giden Djiku ve Osayi-Samuel ise çarşamba günü kampa katılacak.

24.06.2024 19:15
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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kampa giren Fenerbahçe, ilk antrenmanını teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yaptı.

Öğle saatlerinde Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelen sarı-lacivertli futbolcular, burada bir süre dinlendikten sonra kampın ilk idmanına çıktı.

Mourinho'nun takımın başında çıktığı ilk çalışmada basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi.

Milli takımlarda bulunan futbolcuların yer almadığı antrenman, ısınma ve esneme hareketleriyle başladı.

Koordinasyon, top kapma, pas ve pres çalışmalarının ardından dar alanda minyatür kale maç yapan futbolcular, antrenmanı yarı sahada çift kale maçla tamamladı.

Bu arada, sezon bitiminde milli takımlarına giden Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel'in çarşamba günü kampa dahil olacağı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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