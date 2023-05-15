Ürdünlü yıldız, Süper Lig ekibine imza atmak üzere!

Gelecek sezon hazırlıklarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Oud-Heverlee Leuven forması giyen Musa Al-Tamari'yi kadrosuna katmayı hedefliyor.

İLK TALİBİ FENERBAHÇE

Fransız basınına konuşan Tamari, başka kulüplerden teklif aldınız mı? sorusuna, "Birçok teklif aldım. Kendim için en iyisini seçmek istedim. Yeni takımımla sahada hem ülkem hem de Montpellier için en iyisini yapmak istiyorum" dedi. Haberde yıldız oyuncuyla başta Fenerbahçe olmak üzere Levante, Blackburn Rovers, MLS ve Orta Doğu kulüplerinin ilgilendiği belirtildi.

12 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI

Oud-Heverlee Leuven formasıyla bu sezon toplamda 36 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, söz konusu mücadelelerde 6 gol atarken 6 da asist kaydetti.