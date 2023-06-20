Fenerbahçe, Türkiye Kupası Finali'nde çeşitli sebeplerle 456 bin TL para cezası aldı

PFDK, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası seremonisine 5 yıldızla çıkmasıyla ilgili kararını verdi. Yapılan açıklamada, sarı-lacivertlilerin giydiği 5 yıldızlı forma nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili yaptığı savunmayı değerlendirmeye alacağını ve konunun araştırılacağı belirtildi.

İNCELEME DEVAM EDECEK

PFDK'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe A.Ş.'nin, 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 7/6 maddesi, Sportif Ekipman Talimatı'nın 16. maddesi ve Yayın Talimatı'nın 12/7 ve 13/3 maddeleri uyarınca yapılan disiplin sevkiyle ilgili savunmada belirtilen hususların araştırılmasına, bu nedenle incelemenin devamına karar verilmiştir." denildi.

ÇEŞİTLE NEDENLERDEN CEZA ALDILAR

Ayrıca Fenerbahçe, Başakşehir ile oynanan Türkiye Kupası Finali'nde çeşitli sebeplerle 456 bin TL para cezası aldı.