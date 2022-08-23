Ezgjan Alioski: "Taraftarımız gücünü gösterdi"

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor karşısında 4. golünü atan Ezgjan Alioski, karşılaşmanın ardından konuştu. Takımın 2 gol yemesine karşın ortaya karakter koyduğunu söyleyen Alioski, "Taraftarlarımız da bugün gücünü gösterdi" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ederken, oyuna sonradan girip takımının 4. sayısını kaydeden Ezgjan Alioski, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Soruları yanıtlamadan önce açıklamada bulunan Makedon futbolcu, "Rakip takımdan bazı oyuncular taraftarlarımızı maç içinde provoke ettiler. Bu profesyonel bir tavır değil ve futbolun ruhuna da aykırı bir tutum. Bunu kabul edemeyiz. Sonuç olarak da, bugün galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Maçın tamamında kontrolün kendilerinde olduğunu da söyleyen Alioski, "İyi oynadığımızı, iyi savaştığımızı düşünüyorum. Bazen galibiyeti elde ederken zorlu anlar olabiliyor. Biz de kalemizde 2 gol gördük ama maç içinde sakin kalmayı başardık. Karakter ortaya koyduk, karakterli bir takıma sahibiz. Aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Bugünkü galibiyeti fazlasıyla hak ettik çünkü sahada birlikte savaştık" diye konuştu.

"1 yıl önce gelecektim ama olmadı"

Güzel bir gol attığını ama önemli olanın galibiyet olduğunu söyleyen Alioski, "Atmış olduğum gol güzel bir goldü ama bana göre en önemlisi takımın galip gelmesiydi. Umarım böyle goller atmaya devam ederim. Takıma katkı sağlamak istiyorum. Sonuçtan dolayı mutluyum. Taraftarlarımız harika bir atmosfer oluşturdu. Ben bunu daha önce söylemiştim, Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya 1 yıl önce gelecektim ama olmadı. Bugün taraftarlara ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Artı bir motivasyon kattılar. Bu gibi taraftar gücüne her zaman ihtiyacımız var. Ben de futbolumla ve futbolumuzla onları mutlu etmek istiyorum. Galibiyeti kutlayalım ve keyif alalım" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL