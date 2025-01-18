Fenerbahçe'nin Adana Demirspor Maç Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Adana Demirspor Maç Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe\'nin Adana Demirspor Maç Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçına 6 futbolcusuz gidiyor. Altyapı kalecisi Engin Can kadroda.

18.01.2025 17:02
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Fenerbahçe'nin, Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor maçının kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde 6 futbolcu kafilede yer almadı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak mücadelenin oynanacağı kente hareket etti. Sarı-lacivertli kafilede tedavileri süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek ve Dominik Livakovic yer almadı. Samet Akaydin teknik heyet kararıyla, Allan Saint-Maximin de salgına yakalanması nedeniyle kadroda bulunmuyor. Altyapıda forma giyen kaleci Engin Can Biterge de Adana'ya giden kafileye alındı.

Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosu şöyle:

" İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Adana Demirspor Maç Kadrosu Açıklandı - Son Dakika

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