Fenerbahçe'nin gol makinası Adana Demirspor'u da boş geçmedi!

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Mücadelenin ilk yarısında Enner Valencia attığı gollerle takımın yıldızı oldu.

KRUSE'DEN SONRA İLKİ BAŞARDI

Ümraniyespor ve Kasımpaşa maçlarında da fileleri havalandıran Enner Valencia, Adana Demirspor'u da boş geçmedi. 3 maçta 6 gole ulaşan futbolcu 2020'de bu yana bir ilki başardı. Opta'nın verilerine göre, Adana Demirspor ağlarını havalandıran Enner Valencia, Şubat 2020'den (Max Kruse) bu yana Fenerbahçe formasıyla üst üste dört Süper Lig maçında gol atan ilk oyuncu oldu.