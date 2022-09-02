Fenerbahçe'nin yeni transferi Batshuayi, İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Batshuayi, İstanbul'a geldi

02.09.2022 16:11

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Michy Batshuayi, resmi imzayı atmak için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Michy Batshuayi, resmi imzayı atmak için İstanbul'a geldi.

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, son olarak geçtiğimiz sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı. Belçikalı futbolcuyu taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmayan 28 yaşındaki santrfor, ailesiyle birlikte pasaport işlemlerini hallettikten sonra kendisini karşılamaya gelen Fenerbahçeli kulüp yöneticileriyle birlikte havalimanından ayrıldı.

Belçika Milli Takımı'nın da formasını terleten yıldız futbolcu, 2021-2022 sezonunda Beşiktaş ile çıktığı 42 müsabakada 14 gol, 5 asist yapmıştı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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