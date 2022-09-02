Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, son olarak geçtiğimiz sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı. Belçikalı futbolcuyu taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmayan 28 yaşındaki santrfor, ailesiyle birlikte pasaport işlemlerini hallettikten sonra kendisini karşılamaya gelen Fenerbahçeli kulüp yöneticileriyle birlikte havalimanından ayrıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin yeni transferi Batshuayi, İstanbul'a geldi - Son Dakika

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