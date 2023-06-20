Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Golden Boy ödülüne aday gösterildi - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Golden Boy ödülüne aday gösterildi

20.06.2023 15:15

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa'da yılın en iyi 21 yaş altı genç oyuncusuna verilen Golden Boy ödülüne aday gösterildi. Milli futbolcu, listede kendine 78. sıradan yer buldu. Sıralamanın zirvesinde ise Bayern Münih'ten Jamal Musiala var. Golden Boy ödülüne son iki senede Barcelonalı futbolcular damga vurdu. Ödülü 2021'de Pedri, 2022'de ise Gavi aldı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler, Avrupa'da yılın en iyi 21 yaş altı genç oyuncusuna verilen Golden Boy ödülüne aday gösterildi. Milli futbolcu, listede kendine 78. sıradan yer buldu. Sıralamanın zirvesinde ise Bayern Münih'ten Jamal Musiala var.

ARDA GÜLER, GOLDEN BOY ÖDÜLÜNE ADAY

Fenerbahçe ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla kendine hayran bırakan Arda Güler, Golden Boy ödülüne aday gösterildi. İtalya'da yayın yapan Tuttosport tarafından 2003 yılından bu yana verilen Golden Boy ödülüne, bu sezon Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler de aday gösterildi. Milli futbolcu listede kendisine 78. sıradan yer buldu.

SON 2 SENEYE BARCELONA'NIN YILDIZLARI DAMGA VURDU

Sıralamanın zirvesinde ise Bayern Münih'ten Jamal Musiala var. Golden Boy ödülüne son iki senede Barcelonalı futbolcular damga vurdu. Ödülü 2021'de Pedri, 2022'de ise Gavi aldı.

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Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Golden Boy ödülüne aday gösterildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Golden Boy ödülüne aday gösterildi - Son Dakika
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