UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk edecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan Tamas Bognar yönetecek. Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ile Peter Kobor yapacak.
Sarı-lacivertliler, grubun ilk maçında karşılaşacağı Dinamo Kiev'i yenerek hem gruba galibiyetle başlamak hem de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yenildiği Ukrayna temsilcisinden rövanşı almak istiyor.
Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Burda, Syrotai Dubinchak, Karavaev, Shepelev, Buyalskiy, Kabaiev, Shaparenko, Vanat
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi serüveni başlıyor! Kadıköy'de rakip Dinamo Kiev - Son Dakika