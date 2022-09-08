Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi serüveni başlıyor! Kadıköy'de rakip Dinamo Kiev - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi serüveni başlıyor! Kadıköy'de rakip Dinamo Kiev

08.09.2022 09:28
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi serüveni başlıyor! Kadıköy'de rakip Dinamo Kiev

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında, sezon başı Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda elendiği Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak maç saat 19.45'te başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan Tamas Bognar yönetecek. Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ile Peter Kobor yapacak.

FENERBAHÇE MAÇA "RÖVANŞ" GÖZÜYLE BAKIYOR

Sarı-lacivertliler, grubun ilk maçında karşılaşacağı Dinamo Kiev'i yenerek hem gruba galibiyetle başlamak hem de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yenildiği Ukrayna temsilcisinden rövanşı almak istiyor.

4 İSİM KADRO DIŞI, 1 OYUNCU SAKAT

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Nazım Sangare'nin yanı sıra Lemos, Novak, Bruma ve Serdar Dursun UEFA listesine dahil edilmedi.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Szalai, Luan Peres, Osayi Samuel, Willian Arao, Zajc, Alioski, Valencia, King, Joao Pedro

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Burda, Syrotai Dubinchak, Karavaev, Shepelev, Buyalskiy, Kabaiev, Shaparenko, Vanat

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Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi serüveni başlıyor! Kadıköy'de rakip Dinamo Kiev - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi serüveni başlıyor! Kadıköy'de rakip Dinamo Kiev - Son Dakika
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