Spor Toto Süper Lig'in 2022-23 sezonuna İstanbul 'da başlayan Fenerbahçe, bu dönemde 3 hazırlık maçı yaptı. Kuzey Makedonya ekibi Shkupi ile mücadele eden sarı-lacivertliler sahadan 2-2'lik sonuçla ayrıldı. Sarı-lacivertliler, ikinci hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Tirana'yı 4-0, üçüncü hazırlık maçında ise Katar temsilcisi AL Shamal'i 4-2 mağlup etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin Avusturya kampı başlıyor - Son Dakika

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