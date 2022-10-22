Jorge Jesus'un Başakşehir maçındaki sol bek tercihi Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı

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Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i ağırladı. Sarı-lacivertliler karşılaşmaya etkili başlarken, Lincoln'ün performansı sarı-lacivertli taraftarları memnun etmedi.

TARAFTAR, LINCOLN'Ü ETKİSİZ BULDU

Kazananın liderlik koltuğuna oturacağı Fenerbahçe-Başakşehir maçının ilk yarısında sarı-lacivertliler, rakibine göre daha iyi gözüken taraftı. Ancak sosyal medyada Fenerbahçe taraftarı, Lincoln'ün saha içindeki etkisizliği nedeniyle golün bir türlü gelemediğini belirten yorumlar yaparak Jorge Jesus'un bu tercihini eleştirdi.

6 ASİST YAPTI

Fenerbahçe forması ile şu ana kadar 18 maça çıkan Lincoln Henrique, bu karşılaşmalarda takımına 2 gol ve 6 asistlik katkı verdi.