Jorge Jesus'un Başakşehir maçındaki sol bek tercihi Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı - Son Dakika
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Jorge Jesus'un Başakşehir maçındaki sol bek tercihi Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı

22.10.2022 20:49

Fenerbahçe'nin Başakşehir'i konuk ettiği mücadelede Jorge Jesus'un sol bekteki Lincoln tercihi sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Lincoln'ün Traore'yi savunmada etkisiz olduğu görüşünde birleşen taraftarlar o bölgede daha iyi opsiyonların bulunduğunu ve formanın Alioski'ye verilmesi gerektiğini belirtti.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i ağırladı. Sarı-lacivertliler karşılaşmaya etkili başlarken, Lincoln'ün performansı sarı-lacivertli taraftarları memnun etmedi.

TARAFTAR, LINCOLN'Ü ETKİSİZ BULDU

Kazananın liderlik koltuğuna oturacağı Fenerbahçe-Başakşehir maçının ilk yarısında sarı-lacivertliler, rakibine göre daha iyi gözüken taraftı. Ancak sosyal medyada Fenerbahçe taraftarı, Lincoln'ün saha içindeki etkisizliği nedeniyle golün bir türlü gelemediğini belirten yorumlar yaparak Jorge Jesus'un bu tercihini eleştirdi.

6 ASİST YAPTI

Fenerbahçe forması ile şu ana kadar 18 maça çıkan Lincoln Henrique, bu karşılaşmalarda takımına 2 gol ve 6 asistlik katkı verdi.

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Son Dakika Spor Jorge Jesus'un Başakşehir maçındaki sol bek tercihi Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı - Son Dakika


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