Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i ağırladı. Sarı-lacivertliler karşılaşmaya etkili başlarken, Lincoln'ün performansı sarı-lacivertli taraftarları memnun etmedi.
Kazananın liderlik koltuğuna oturacağı Fenerbahçe-Başakşehir maçının ilk yarısında sarı-lacivertliler, rakibine göre daha iyi gözüken taraftı. Ancak sosyal medyada Fenerbahçe taraftarı, Lincoln'ün saha içindeki etkisizliği nedeniyle golün bir türlü gelemediğini belirten yorumlar yaparak Jorge Jesus'un bu tercihini eleştirdi.
Fenerbahçe forması ile şu ana kadar 18 maça çıkan Lincoln Henrique, bu karşılaşmalarda takımına 2 gol ve 6 asistlik katkı verdi.
Son Dakika › Spor › Jorge Jesus'un Başakşehir maçındaki sol bek tercihi Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı - Son Dakika