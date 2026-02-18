Fenerbahçe'nin başarısını en iyi özetleyen görüntü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'nin başarısını en iyi özetleyen görüntü

Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'nin başarısını en iyi özetleyen görüntü
18.02.2026 14:11  Güncelleme: 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'nin başarısını en iyi özetleyen görüntü
Haber Videosu

Fenerbahçe'nin antrenmanında yaşanan bir detay, takımın saha içindeki başarısının perde arkasını ortaya koydu. İdmanda oynanan çift kale maçta kaybeden takımın oyuncularına şınav cezası verildi. Bu durum sosyal medyada gündem olurken, birçok taraftar bu anları Fenerbahçe'nin son dönemdeki yükselen performansının ve mücadele gücünün arka planı olarak değerlendirdi. Takım içindeki disiplin, tempo ve rekabet ortamının sahaya yansıdığı yönünde yorumlar yapıldı.

Fenerbahçe'nin antrenmanında yaşanan bir detay, sarı-lacivertli takımın saha içindeki başarısının perde arkasına dair dikkat çekti.

REKABETİN DOZU YÜKSEK

İdmanda oynanan çift kale maçta kaybeden takımın oyuncularına şınav cezası verildi. Teknik heyetin kontrolünde gerçekleştirilen çalışmada futbolcuların hırslı ve rekabetçi tavırları öne çıktı. Mağlup olan ekip saha ortasında topluca şınav çekti.

"BAŞARININ SIRRI BU" YORUMLARI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, birçok taraftar bu anları Fenerbahçe'nin son dönemdeki yükselen performansının ve mücadele gücünün arka planı olarak değerlendirdi. Takım içindeki disiplin, tempo ve rekabet ortamının sahaya yansıdığı yönünde yorumlar yapıldı.

Nottingham Forest, Domenico Tedesco, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin başarısını en iyi özetleyen görüntü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
Mike Tyson yine maça çıkacak İşte rakibi Mike Tyson yine maça çıkacak! İşte rakibi

14:00
Ne diyeceği merak konusuydu Tedesco’dan Fener taraftarının içini rahatlatan sözler
Ne diyeceği merak konusuydu! Tedesco'dan Fener taraftarının içini rahatlatan sözler
13:59
Kritik eşik aşıldı, Öcalan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi
Kritik eşik aşıldı, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi
13:49
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi
13:45
İtalyanlar, Juventus’la rezil rüsva etti
İtalyanlar, Juventus'la rezil rüsva etti
13:37
Cem Uzan’ı yıkan karar
Cem Uzan'ı yıkan karar
13:22
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
13:00
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan’dan ilk mesaj geldi
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 14:18:35. #.0.4#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin başarısını en iyi özetleyen görüntü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.