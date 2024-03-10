Fenerbahçe\'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Pendikspor maçında attığı golle 20. gole ulaştı

Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Pendikspor maçında attığı golle takımının galibiyetinde önemli rol oynarken bu sezonki 20. golüne ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Pendikspor'u 4-1 mağlup ederken Michy Batshuayi, bir gole imza attı. Müsabakanın 74. dakikasında Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna giren Belçikalı forvet, 87. dakikada penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
30 yaşındaki futbolcu, bu golle ligdeki gol sayısını 8'e yükseltti. Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 golü bulunan başarılı oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de takımı adına 6 gol üretti.
Batshuayi, ligde Kayserispor maçında hat-trick, Türkiye Kupası maçında Adanaspor'a karşı da 4 gol atma başarısı gösterirken, bu sezon 3 kulvarda 20. golüne ulaştı. - İSTANBUL
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Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Kocaelispor, evinde konuk ettiği Tuzlaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, maça iyi başlamalarına rağmen pozisyonları değerlendiremediklerini ve üzgün olduklarını söyledi. Tuzlaspor Yardımcı Antrenörü Andaç Gürkan Kocabıyık ise zor bir deplasmandan 3 puan almanın mutluluğunu yaşadıklarını ve önlerindeki Erzurumspor FK maçına moralli gideceklerini belirtti.
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'ye 4-1 yenilen Pendikspor'un Yardımcı Antrenörü Eren Şafak, mücadelenin ardından yapılan açıklamalarda takımın performansından memnun olduklarını belirtti. Şafak, ikinci yarıda hakem kararlarıyla takımın geri çekilmeye başladığını ve emeklerinin çalındığını ifade etti.
2024 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun Gürcistan ayağında mücadele eden Türk takımları, kadınlar kategorisinde 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. Türkiye-1 takımı, Türkiye-2 takımını 2-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Turun 2. ayağı ise 12-15 Mart tarihlerinde Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Muş BESK, evinde Kardemir Karabük Tekerlekli Basketbol takımını 52-50 mağlup etti. Ancak, galibiyete rağmen Muş BESK, alt lige düşmekten kurtulamadı. Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü başkanı Bedri Korkmaz, galibiyetlerin ardından destek verenlere teşekkür etti.
Trendyol 1. Lig 26. hafta karşılaşmasında Kocaelispor'un evinde konuk ettiği Tuzlaspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından teknik sorumlular açıklamalarda bulundu. Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, maçta yaşanan olayları eleştirirken, Tuzlaspor'un teknik sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık ise takımının mücadelesini övdü.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek bu sezon 6. kez geriden gelerek kazandı. Sarı-lacivertliler, Mert Hakan Yandaş, Michy Batshuayi, Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle galibiyete ulaştı. Ligde şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, son iki iç saha maçında geriye düşmesine rağmen 3 puanı hanesine yazdırdı.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada Tuzlaspor'un attığı golün penaltı olduğu VAR incelemesi sonucunda belirlendi. Müsabakanın son dakikalarında yaşanan gerginlik ise iki oyuncunun kırmızı kart görmesine neden oldu.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25'inci, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ise 24'üncü haftası sona erdi. Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları, Çukurova Belediyespor-Galatasaray Daikin ve Kuzeyboru-Sarıyer Belediyespor maçları heyecan dolu geçti. AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise Galatasaray HDI Sigorta-Brand Group Alanya Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Halkbank ve RAMS Global Cizre Belediyespor-TÜRŞAD maçları ön plana çıktı.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasındaki derbide VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yendi. Bu sonuçla Vakıfbank 24. maçında 22. galibiyetini aldı. Eczacıbaşı ise 2. kez yenildi. İki takımın da puanları 64'te eşitlendi. Müsabakada sakatlanan Jack-Kisal oyuna devam edemedi. Tecrübeli oyuncu, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.
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