Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaşacağı ilk maçta Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.
UEFA'nın açıklamasına göre, 20 Ağustos Çarşamba günü Chobani Stadı'nda oynanacak müsabakada Siebert'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Dominik Schaal üstlenecek.
Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin Benfica Maçında Hakem Belli Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?