Fenerbahçe'nin Beşiktaş İle Rekabeti

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna 2. haftada deplasmandaki Göztepe maçıyla başlayacak Fenerbahçe, lig tarihinde en çok Beşiktaş ile rakip oldu.

Sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 67 sezonda Beşiktaş'la 138 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda 49 galibiyet, 45 beraberlik ve 44 yenilgi yaşadı. Rakip filelere 158 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 159 gol gördü. Beşiktaş, ligde Fenerbahçe'nin attığı golden daha fazlasını yediği tek rakibi durumunda.

En çok galibiyeti Galatasaray'a karşı

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın ardından en fazla lig maçına Galatasaray'a karşı çıktı. Sarı-kırmızılı rakibiyle 136 lig mücadelesi oynayan Fenerbahçe, bu maçlarda 53 galibiyet, 45 beraberlik ve 38 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertli ekip bu karşılaşmalarda 164 gol atarken kalesinde ise 133 gol gördü. Galatasaray, Fenerbahçe'nin ligde en fazla mağlup ettiği takım konumunda.

En çok golü Gençlerbirliği'ne attı

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de mücadele eden rakipleri arasında en fazla golü Başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ne karşı kaydetti.

Lig bu sezon tekrar yükselen Gençlerbirliği, sarı-lacivertli ekibe lig tarihinde 94 kez rakip oldu. Fenerbahçe bu maçların 47'sini kazanırken 16 mücadelede ise Gençlerbirliği galibiyete uzandı. 31 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 169 kez gol sevinci yaşarken, Ankara ekibi ise 99 gol kaydetti.

Bütün rakiplerine karşı üstün

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de mücadele eden bütün rakiplerine karşı galibiyet sayılarında üstün durumda.

Gol sayısında da rakiplerine karşı üstünlük kurmayı başaran sarı-lacivertliler, bu anlamda yalnızca Beşiktaş'ın gerisinde kaldı.

Ligdeki 17 rakibinin 16'sına yediğinden fazla gol atan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın ise 1 gol gerisinde bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile ligde oynadığı 138 maçta 158 gol atarken, kalesinde 159 gol gördü.

Beşiktaş, aynı zamanda 44 maçla Fenerbahçe'ye ligde en fazla mağlubiyet yaşatan takım konumunda.

Bu sezonki rakipleriyle maçları

Fenerbahçe'nin, 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle:

Takım O G B M A Y Beşiktaş 138 49 45 44 158 159 Galatasaray 136 53 45 38 164 133 Trabzonspor 104 43 34 27 144 111 Gençlerbirliği 94 47 31 16 169 99 Samsunspor 64 35 17 12 110 60 Antalyaspor 58 39 11 8 107 47 Göztepe 58 27 22 9 90 44 Konyaspor 48 36 4 8 124 52 Kayserispor 48 30 10 8 110 53 Çaykur Rizespor 46 31 8 7 105 45 Kasımpaşa 44 36 4 4 111 39 Kocaelispor 40 20 13 7 71 32 Başakşehir 34 20 3 11 54 35 Alanyaspor 18 11 4 3 39 17 Fatih Karagümrük 16 11 4 1 28 18 Gaziantep FK 12 10 0 2 30 13 Eyüpspor 2 1 1 0 3 2

